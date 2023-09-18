Мир 18 сентября 2023, 09:10 Небензя заявил о продолжении сотрудничества России и Северной Кореи Постпред при ООН Небензя: Россия продолжит углублять сотрудничество с КНДР РИА «Новости»

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Россия продолжит поддерживать и развивать контакты с Северной Кореей на межгосударственном уровне. Об этом заявил РИА «Новости» постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя.

Он добавил, что никакие резолюции организации не запрещали развивать отношения двух стран. По словам Небензи, смягчение ковидных ограничений в Северной Корее сыграло положительную роль для восстановления контактов между государствами.

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«Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями СБ ООН это не запрещается», — отметил постпред РФ.

Он также напомнил, что недавно в столице КНДР побывал министр обороны Сергей Шойгу. Небензя назвал Северную Корею «важным соседом и партнером, с которым Россия связана дружественными отношениями на протяжении десятилетий».

Ранее в Сети появилось фото северокорейского лидера Ким Чен Ына в шапке-ушанке. На кадрах глава КНДР с улыбкой пожал руку Шойгу на борту фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».