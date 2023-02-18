Мир 18 февраля 2023, 08:23 Небензя заявил о потере Россией доверия к Западу Постпред РФ при ООН Небензя: Россия потеряла доверие к Западу РИА «Новости»

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Россия полностью потеряла доверие к западным странам, так как их внешняя политика направлена против нее. С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

«Жить, как раньше, уже не получится, выстроенная система безопасности Запада стала полностью антироссийской. Вы продемонстрировали долго скрывавшуюся русофобию и желание уничтожить нашу страну чужими руками», — сказал он.

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Небензя подчеркнул, что у России нет оснований доверять обещаниям Запада о стремлении жить в мире и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

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«Западный мир закрыл глаза на русофобскую диктатуру на Украине, показав нежелание и неспособность договариваться. Нельзя верить, что Запад в состоянии выйти из этого порочного круга лжи», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы Запада по изоляции страны полностью провалились.