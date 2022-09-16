Небензя заявил о невозможности России произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций | 360°

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Небензя заявил о невозможности России произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций

Постпред России при ООН Небензя: Россия из-за санкций не может перевести взносы в ВПП ООН

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Санкции Запада не дают России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя отметил, что санкции Запада подрывают глобальную продовольственную безопасность.

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«Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода», — привело РИА «Новости» слова российского постпреда при ООН.

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Аналогичная ситуация складывается с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). В ней, как отметил Небензя, «также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии».

Постпред России при ООН указал на то, что со своей стороны страна «изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности».

Ранее Небензя заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «вконец потерял дипломатические берега». По мнению постпреда России при ООН, многие страны принялись играться с Украиной — Польша, Чехия, Прибалтика, Евросоюз, Великобритания, США и другие.

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