Небензя рассказал о мечтах стран Запада обескровить и расчленить Россию | 360°

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Небензя рассказал о мечтах стран Запада обескровить и расчленить Россию

Постпред России при ООН Небензя: страны Запада мечтают обескровить и расчленить Россию

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Западные страны мечтают обескровить и расчленить Россию. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

Свое мнение Небензя высказал на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, отметил ТАСС.

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«Все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, — максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов — расчленить ее и подчинить своей воле», — заявил постпред России при ООН.

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Западные страны без стеснения призывают расчленить Россию. Все это говорит о разгуле русофобии, считает глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

По словам министра, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Вашингтон хочет распространить «доктрину Монро» на весь земной шар. Администрация США видит другие государства своим «задним двором», подытожил Лавров.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360» еще в апреле говорил, что западные страны не намерены останавливать поставки оружия на Украину, поскольку хотят продлить военные действия, чтобы обескровить Россию и вызвать социально-экономический взрыв.

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