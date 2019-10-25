Небензя заявил, что Запад не хочет помогать восстановлению Сирии

Запад постоянно «инструктирует» Россию по действиям в Сирии, хотя сам не хочет способствовать восстановлению САР. Что именно сделали иностранные государства, поинтересовались в постпредстве РФ при ООН.

Позицию западных стран прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его процитировало РИА «Новости».

«Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия», — сказал Небензя.

Дипломат также спросил, когда Запад «обратит внимание на нужды сирийского народа». Он отметил, что Россия со своей стороны никогда никого не учила и ни с кем не соревновалась.

В Сирию перебросили 300 военных полицейских из Чечни. Видео Подробнее

Василий Небензя высказался и насчет заявления постпреда Германии, который вспомнил о статье в The New York Times, где шла речь об ударах ВКС по сирийским больницам. Постпред подчеркнул, что «очередной фейк был давно опровергнут министерством обороны».

Россия оказала помощь сирийским властям в вооруженном конфликте, который длится с 2011 года. Российские военные принимали участие в операции в стране с сентября 2011-го, в том числе нанося авиаудары по инфраструктуре террористов. К концу 2017 года было заявлено о победе над «Исламским государством»*.

Сейчас в Сирии в первую очередь занимаются урегулированием политических вопросов и возвращением беженцев, страну восстанавливают. Большая часть республики контролируется сирийским правительством

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран мира.