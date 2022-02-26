Небензя заявил, что задача по демилитаризации Украины скоро будет выполнена

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут выполнены достаточно скоро. Об этом заявил на заседании Совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — сказал Небензя.

Он также опроверг заявления западных дипломатов о том, что от действий российских военных якобы гибнут мирные жители. Он отметил, что «в пропагандистском угаре» западные СМИ часто используют «картинки» из Донбасса, выдавая их за последствия «российской агрессии» в стране.

«Таких фейков сейчас очень много. Такими фейками сейчас переполнен интернет и Telegram-каналы, как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют», — указал дипломат.

Небеня также обратился к постпреду Франции, заявив, что слова последнего об убийствах гражданских лиц на Украине со стороны РФ — неправда, поскольку российские войска не бомбят мирные города, а достоверных подтверждений гибели гражданского населения нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он сделал это после соответствующих обращений глав ДНР и ЛНР. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. В минобороны уточнили, что в ходе операции наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры страны. Никакой угрозы для мирных жителей эти действия не несут.