Мир 10 декабря 2022, 03:56 Небензя заявил, что ВПК России полностью справляется со своими задачами Постпред России при ООН Небензя: ВПК России справляется и не нуждается в чьей-либо помощи РИА «Новости»

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Российский военно-промышленный комплекс в полном объеме справляется с поставленными перед ним задачами, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Помощь извне в этом вопросе стране не нужна, отметил дипломат. Его слова привел ТАСС.

«Вряд ли нас обнадежат выступления [на заседании СБ ООН] наших бывших западных партнеров, все они будут пытаться сместить акцент, например на необоснованное утверждение о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию, которое мы уже неоднократно опровергали. Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся», — сказал Небензя.

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Затронув тему украинской военной промышленности, российский постпред при ООН отметил, что ее практически не существует. По его словам, за нее работают ВПК западных стран. Небензя также заявил, что военные компании Запада от этого получают большие прибыли, и они не намерены лишаться их «ради установления мира».

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Небензя выступал на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящалось теме западных поставок вооружений Киеву. Заседание созвали по инициативе России. В ходе своего выступления он также отметил, что страны, поставляющие вооружения Киеву и помогающие ВСУ, столкнутся с конкретными правовыми последствиями.