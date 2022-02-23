Небензя заявил, что в РФ прибыли 96 тысяч беженцев из ЛДНР

За последние несколько дней в Россию приехали почти 100 тысяч жителей Донбасса. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что жертвами конфликта в Донбассе на сегодняшний день стали более 14 тысяч человек. Среди них — сотни детей. Небензя добавил, что на протяжении восьми лет против ЛНР и ДНР действует экономическая, транспортная и продовольственная блокады.

«Счет беженцев, которые спасаются от обстрелов в России, а не на Украине, только в последние дни идет на десятки тысяч. Конкретно сегодня их 96 тысяч», — заявил он на выступлении в Генассамблее ООН.

Россия признала ЛНР и ДНР исключительно с мирными целями. Такое заявление ранее сделал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Экс-президент США Дональд Трамп также ранее заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы признать ЛНР и ДНР, является гениальным. Он также предложил сделать нечто подобное на южной границе США.