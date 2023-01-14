Мир 14 января 2023, 01:13 Небензя заявил, что Россия готова к достижению целей спецоперации мирным путем Постпред при ООН Небензя: Россия готова достигнуть целей СВО мирным путем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия готова к такому сценарию, при котором цели специальной военной операции можно достичь мирными методами. Но в противном случае задачи СВО выполнят военным путем. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности международной организации. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что закончить спецоперацию можно будет лишь тогда, когда от киевского режима перестанет исходить угроза России и прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины.

Реклама

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — подчеркнул Небензя.

Реклама

Ранее постпред говорил, что страны Запада стараются оказать давление на Международный суд ООН по событиям на Украине. Россия надеется, что в организации победит верховенство права, высказался Небензя.

Также он оценил идеи киевского режима о трибунале на Украине. Постпред назвал это нелепым и добавил, что украинская сторона «фонтанирует разными нелепыми идеями».