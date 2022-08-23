Небензя заявил, что киевский режим перешел все границы

Российские власти возмущены тем, что западные страны помогают ВСУ готовить диверсантов-подрывников. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Его слова передало РИА «Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, западные спецслужбы помогают украинским диверсантам убивать неугодных лиц. Небензя призвал ООН решительно осудить Киев за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Он (киевский режим — прим. ред.) не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан», — отметил дипломат.

Дугина погибла 20 августа в Московской области в результате срабатывания взрывного устройства в ее автомобиле. Журналистка погибла на глазах своего отца Александра Дугина. Прощание с ней состоялось в «Останкино» 23 августа.