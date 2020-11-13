Небензя высказался о встрече с Тихановской

Россия готова разговаривать со всеми. Небензя не заметил никаких проблем в прошедшей встрече.

«Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая „формула Арриа“, организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них [западных партнеров]», — заявил постпред РФ при ООН.

Он не раскрыл содержание беседы с Тихановской.

Встречу с оппозиционеркой организовали дипломаты из Эстонии в рамках «формулы Арриа» в конце октября.

В Совбезе ООН под председательством России состоялось заседание, посвященное химическому досье Сирии. Представители РФ хотели дать слово бывшему главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Однако гости из Великобритании, Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Америки помешали этому, написало издание Daily Storm. Они напомнили, что Бустани ушел из ОЗХО до того, как организация начала заниматься сирийским вопросом.

В ответ Небензя обвинил западных коллег в попытке запрятать объективные факты, которые могут разрушить европейскую «картинку злодеяний сирийского режима и непогрешимости ОЗХО». Россия тогда уличила Запад в трусости перед возможными разоблачениями.