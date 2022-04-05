Небензя выразил надежду, что РФ не исключат из Совета по правам человека ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны организации откажутся поддерживать предложение США по приостановке деятельности России в составе Совета ООН по правам человека. Слова российского дипломата привело РИА «Новости».

«Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее», — заявил Небензя.

Он также напомнил, что США еще три года назад критиковали Совет за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке. В результате Штаты выходили из состава СПЧ.

Ранее стало известно, что США намерены обратиться в Генеральную ассамблею ООН с предложением исключить Россию из Совета по правам человека ООН. Вашингтон выступил с подобной инициативой после того, как украинские и мировые СМИ опубликовали фото- и видеоматериалы из украинского города Буча. На кадрах показано большое количество мертвых людей. Украина обвинила Россию в причастности к преступлению. В Минобороны России опровергли обвинения.