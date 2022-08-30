США необходимо вернуть украденные у афганского народа деньги за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей народ страны на грань выживания, а не заставлять других платить по чужим счетам. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Так Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она предложила Китаю и России «скинуться» на решение проблем Афганистана, которые вызваны 20-летней оккупацией страны США и их союзниками.

По словам российского постпреда при ООН, «циничность таких заявлений просто поражает».

«Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение», — отметил Небензя.

По его словам, «бывшим западным партнерам» России придется самим платить за свои ошибки.

«Мы помогали и будем помогать Афганистану, а вам предлагаем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания», — привели «Известия» слова российского постпреда при ООН.

Политика президента США Джо Байдена уже обернулась «чудовищной» внешнеполитической катастрофой, а вывод американских войск из Афганистана и последующее падение правительства страны — одно из наиболее убедительных свидетельств склонности главы Белого дома к односторонним действиям, считает обозреватель Джек Макферрин.