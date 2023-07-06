Мир 06 июля 2023, 21:07 Небензя указал на комичность «доказательств» использования иранских дронов на Украине Постпред России Небензя назвал фейками «доказательства» использования дронов Ирана в СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытки обвинить Россию в использовании иранских дронов в ходе специальной военной операции на Украине носят комичный характер. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в своем выступлении на заседании Совета Безопасности.

Он напомнил, что ранее в СМИ появилась фотография президента Украины Владимира Зеленского с якобы беспилотником «Шахед». Но размеры иранского дрона составляют три метра в длину с двухметровым размахом крыльев.

Реклама

«Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно 2,5 метра. Это фейковое фото уже давно высмеяли пользователи интернета», — заявил Небензя.

Дипломат добавил, что остальные доказательства представляют собой фотографии обломков, по которым определить, что речь идет именно о беспилотниках иранского происхождения невозможно.

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян в марте этого года заявил, что страна не поставляет вооружений ни одной из сторон конфликта. Он подчеркнул, что постоянно слышит обвинения со стороны Украины в адрес своей страны, но доказательств они так и не предоставили.

Иран с 2010 по 2015 год находился под оружейным эмбарго Совета Безопасности ООН. Но после заключения Совместного всеобъемлющего плана (СВПД), в рамках которого страна обязалась отказаться от обогащения урана, срок сократился на пять лет. Этот срок завершился в октябре 2020 года. Попытки вышедших из СВПД США продлить срок ограничений успехом не увенчались. Тогда страна пообещала вводить жесткие санкции в отношение всех стран, кто начнет сотрудничество с Ираном в военной сфере.