Небензя: у преступлений украинских националистов есть тысячи свидетелей

ВСУ постоянно издеваются над мирными гражданами и убивают их. Эти преступления готовы подтвердить сотни и тысячи людей, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его слова опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Он сказал, что слова России о зверствах ВСУ могут подтвердить тысячи людей. Они готовы дать показания. Заявления Украины о преступлениях, якобы совершенных Вооруженными силами России, никто подтвердить не может.

«Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», — заявил Небензя.

Ранее постпред рассказал, почему нельзя верить украинским заявлениям о происходящем в Буче. Он сослался на заявление мэра города Анатолия Федорука. Глава Бучи не упомянул о «зверствах» ВС РФ в день освобождения города. Отвод российских войск от Бучи мэр описал как победу украинской армии.