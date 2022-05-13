Небензя: США специально отказываются от укрепления протокола о биооружии

Американские власти умышленно отказываются укрепить протокол Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам российского постпреда, США неоднократно отказывались объяснить, в чем заключаются реальные цели их деятельности в биологической сфере на Украине и в других странах.

«В Подготовительном комитете 9-й Обзорной конференции КБТО в Женеве на его сессии в начале апреля американская сторона вновь не дала ни одного внятного ответа, кроме отговорки о том, что биологическая деятельность США по определению носит мирный и „полезный“ для международного сообщества характер», — сообщил Небензя.

Он напомнил, что американская делегация не захотела возобновить работу над протоколом. Документ США блокируют с 2001 года. Также представители страны отказались принять инициативу России, подразумевающую дополнение мер доверия КБТО формой отчетности о военно-биологической деятельности вне страны.