Небензя: США сделали из Украины протекторат

По его словам, соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом стало венцом запущенной ЕС в 2009 году программы «Восточное партнерство». Это и причина «Евромайдана» 2014 года.

«Потом на хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украина. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — отметил российский постпред.

Он указал, что Россия еще в 2013 году предупреждала Украину о невыгодности присоединения к ЕС. «Они отвечали нам словами из „Двенадцати стульев“: „Заграница нам поможет“. И вот сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздаются робкие сигналы о том, что, оказывается, соглашение несправедливое, что его надо бы поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении. То есть не прошло и шести лет, как Киев осознал то, что мы им говорили в 2013 году», — отметил Небензя.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи разговора Байдена и Порошенко. Первый предложил бывшему украинскому президенту взятку в обмен на отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

Шокин расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена, Хантер. По требованию представителя бывшего прокурора Киевский суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена.