Мир 05 мая 2023, 04:25 Небензя счел смехотворными призывы отстранить Россию от председательства в Совбезе ООН РИА «Новости»

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Некоторые страны выступают за лишение России председательства в Совбезе ООН. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал призывы этих государств смехотворными. Его слова привело РИА «Новости».

Россия председательствовала в Совбезе ООН в апреле. Как отметил Небензя, все намеченные мероприятия прошли.

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«Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому», — заявил он.

Дипломат добавил, что эти государства считают Россию недостойной того, чтобы возглавлять Совет безопасности. Их призывы, по мнению Небензи, идут вразрез со всеми мыслимыми и немыслимыми нормами.

Ранее Небензя высказывался о мире «по-американски». Он говорил, что однополярного мироустройства больше не будет, но вопрос устройства новой системы международных отношений пока остается открытым.