Мир 31 марта 2023, 21:15 Небензя рассказао о принятых военных мерах Россией из-за позиции Запада Небензя: заявление Запада о поражении России требует ответных военных шагов РИА «Новости»

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Заявления стран Запада о нанесении стратегического поражения России требуют от Москвы принятия военных мер. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, посвященного размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

«На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение, очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере», — пояснил он.

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По словам Небензи, ответные меры необходимы для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Постпред РФ также добавил, что меры президента Владимира Путина, которых напугали его украинского коллегу Владимира Зеленского, идут в этом направлении.

«Или вы всерьез рассчитывали на то, что мы не будем должным образом реагировать на ваши провокационные агрессивные действия?», — задался вопросом он.

Ранее страны Евросоюза осудили заявление России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.