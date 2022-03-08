Небензя рассказал об отказе украинских властей эвакуировать Харьков и Сумы

Украинские власти отказываются от взаимодействия с Россией по вопросу эвакуации жителей Харькова и Сум. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова привел ТАСС.

«Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу мирных граждан и иностранцев в Россию, потому что боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов», — заявил постпред.

Он подчеркнул, что опасность для украинских граждан представляют радикалы. Их жертвами ежедневно становятся все больше людей, подчеркнул Небензя.

Российская сторона объявила о новом режиме прекращения огня с 10:00 8 марта. Такая мера будет предпринята для эвакуации жителей Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Такое заявление ранее сделали в Минобороны РФ.

Житель Мариуполя рассказал, что бойцы добровольческих отрядов стреляли в спину местным жителям, пытавшимся эвакуироваться из города. В результате выйти из населенного пункта решились немногие. Мужчина предположил, что если бы возможностью выйти из города во время режима тишины воспользовалось большее число людей, то в результате было бы очень много жертв.