Мир 18 сентября 2023, 07:57 Небензя рассказал о попытках Украины привлечь нейтральные страны к реализации «формулы мира» Небензя: Зеленский не смог привлечь нейтральные страны к «формуле мира» Unsplash

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Украина не смогла «подтянуть» к реализации своей «формулы мира» международные организации и нейтральные страны. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось вовлечь в дискуссию и конкретно ООН. По словам Небензи, генсек организации Антониу Гутерриш заявил о беспристрастности и «равноудаленности» в данном вопросе.

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Постпред России при ООН посоветовал сверять все заявления украинских чиновников с фактами и с «недавним разделом заявления „двадцатки“ по украинскому кризису».

«Все остальное — „от лукавого“», — указал Небензя.

Пути выполнения так называемой «формулы мира» Зеленского обсуждались в Копенгагене в конце июня. В дискуссии участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и украинская сторона.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу мира» неприемлемой, ультимативной и заведомо провальной. По его мнению, с ее помощью Украина пыталась закрыть любой серьезный разговор об обеспечении безопасности на территории Европы.