18 сентября 2023, 07:57
Небензя рассказал о попытках Украины привлечь нейтральные страны к реализации «формулы мира»
Небензя: Зеленский не смог привлечь нейтральные страны к «формуле мира»
Украина не смогла «подтянуть» к реализации своей «формулы мира» международные организации и нейтральные страны. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось вовлечь в дискуссию и конкретно ООН. По словам Небензи, генсек организации Антониу Гутерриш заявил о беспристрастности и «равноудаленности» в данном вопросе.
Реклама
Постпред России при ООН посоветовал сверять все заявления украинских чиновников с фактами и с «недавним разделом заявления „двадцатки“ по украинскому кризису».
«Все остальное — „от лукавого“», — указал Небензя.
Пути выполнения так называемой «формулы мира» Зеленского обсуждались в Копенгагене в конце июня. В дискуссии участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и украинская сторона.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу мира» неприемлемой, ультимативной и заведомо провальной. По его мнению, с ее помощью Украина пыталась закрыть любой серьезный разговор об обеспечении безопасности на территории Европы.
Владимир Зеленский
Россия
Украина
ООН
Реклама
Реклама