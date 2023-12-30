Мир 30 декабря 2023, 09:22 Небензя раскритиковал власти Украины за установку систем ПВО в жилых кварталах Небензя обвинил Украину в установке систем ПВО в жилых кварталах и гибели людей Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские ракеты сбиваются с курса и падают на дома и мирные объекты из-за установленных в жилых кварталах средств ПВО. Если бы не работа этих систем, жертв среди гражданского населения удалось бы избежать. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

Он назвал цинизмом слова постпреда Великобритании при ООН Барбары Вудворд об эффективности поставляемых Украине ракет.

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«Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было», — указал Небензя.

Постпред России при ООН напомнил, что из-за поставленных Великобританией ракет гибнут мирные жители, так как Украина вопиющим образом нарушила нормы гуманитарного права. Он также посоветовал с осторожностью относиться к заявлениям британских представителей.

Ранее Небензя указал на провал планов ВСУ и предупредил о грядущих «плохих новостях» для Украины. Он отметил, что финансовая помощь не сможет предотвратить крах киевского режима.