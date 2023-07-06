06 июля 2023, 20:08
Небензя раскритиковал участие Украины в заседании СБ ООН по иранской сделке
Небензя: допуск Украины до участия в заседании СБ ООН по СВПД запятнает репутацию Британии
Решение пригласить Украину к участию в заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе является пятном на репутации Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировал ТАСС.
«Приглашение к участию в заседании в нарушение сложившейся практики Украины, которая не является участником ядерной сделки, — политизированный и провокационный шаг», — сказал дипломат.
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По словам Небензи, такие действия со стороны Великобритании направлены «на подрыв конструктивной дискуссии по теме резолюции 2231 в Совете Безопасности».
Совет Безопасности ООН принял решение допустить украинского представителя до участия в заседании по иранской ядерной программе. После протеста российской стороны по поводу участия Украины во встрече вопрос вынесли на голосование.
В итоге присутствие украинского представителя поддержали 12 членов Совбеза. Против проголосовали Россия и Китай.
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