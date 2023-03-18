Мир 18 марта 2023, 01:53 Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР Небензя назвал лицемерием отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР Морозовой РИА «Новости»

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Совет Безопасности ООН не дал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить с докладом. Постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя назвал это лицемерием и двойными стандартами. Его слова привело РИА «Новости».

«Это решение только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания», — отметил он.

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Дипломат также указал, что участники Совбеза отказались дать слово представительнице региона, сославшись на «надуманные предлоги». По его словам, Россия пересмотрит свое отношение к допуску докладчиков на заседания СБ ООН с учетом позиции Соединенных Штатов по данному вопросу.

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее инициировала процедурное голосование в Совбезе для решения вопроса по выступлению омбудсмена Морозовой. В итоге, ее участие поддержали Россия, Китай, Бразилия и Гана. Против высказались Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Еще три государства воздержались от ответа.