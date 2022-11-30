Мир 30 ноября 2022, 23:15 Небензя раскритиковал идею фон дер Ляйен о международном трибунале по Украине Постпред при ООН Небензя: суд по Украине могут использовать для отъема российских активов РИА «Новости»

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Выдвинутую главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен инициативу создания международного суда по Украине могут использовать, чтобы заполучить замороженные российские активы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.

По мнению российского дипломата, западные чиновники придумывают правила, а потом выдают их за универсальные. Но это всего лишь «попытка покрыть свое беззаконие» и «прикрыться авторитетом ООН».

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«Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно», — пояснил Небензя.

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До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. При этом больше половины государств-членов отказались поддержать документ.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал страны НАТО за недальновидную политику в отношении России. По его мнению, необходимо пересмотреть свой подход к государству, от которого зависит энергетическая безопасность Европы.