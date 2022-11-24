Мир 24 ноября 2022, 01:14 Небензя призвал Зеленского очно участвовать в заседании Совбеза ООН Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным

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Президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в срочном заседании Совбеза ООН в очном формате. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Постпред России при ООН пришел на срочное заседание Совбеза после того, как начал выступать президент Украины Владимир Зеленский. Он участвует в обсуждении, которое началось в 00:00 по московскому времени, по видеосвязи.

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Президент Украины планирует попросить у западных стран системы ПРО. Для этого он запросил провести срочное заседание Совбеза ООН. Поводом для этого были названы очередные удары по объектам украинской инфраструктуры.

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Ранее стало известно, что после ракетных ударов Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Львов остались без света. Электричество частично отключали в населенных пунктах и на территории Запорожья.Также три энергоблока остановили на Южно-Украинской АЭС.