Мир 10 декабря 2022, 01:48 Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о правовых последствиях Постпред России при ООН: поставщиков оружия Украине ждут конкретные правовые последствия Pxhere

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Поставляющие вооружения Киеву и помогающие украинским военным страны столкнутся с конкретными правовыми последствиями. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщил ТАСС.

Небензя выступал на заседании Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Киеву. Заседание было созвано по инициативе российской стороны.

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«Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — сказал постпред России при ООН.

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Дипломат добавил, что российские военные в ходе спецоперации отслеживают и уничтожают поставляемую технику.

В последнее время США и их союзники предпринимают попытки активной работы с третьими странами, покупая у них вооружения и военное оборудование, а затем поставляя его Украине, добавил дипломат. Это происходит из-за того, что на западных складах поставляемого оружия становится все меньше.

«Факт таких сделок недавно признал глава МИД Украины [Дмитрий] Кулеба», — заметил Небензя.

Отправка оружия на Украину значительно ухудшили арсеналы Великобритании. Страна отдала половину своих противотанковых комплексов NLAW. Восполнить запас Соединенное Королевство сможет только к 2026 году. Правительство выделит на это 229 миллионов фунтов.