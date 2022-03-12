Небензя представил фотоопровержение удара ВКС по роддому в Мариуполе

Фотографии, опровергающие информацию о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе, продемонстрировал в Совбезе ООН постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбой или ракетой роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон. Оно не разрушено. Вы представляете себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри здания?» — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что украинские военные превратили это здание в огневую точку, и рассказал, что фото, снятые внутри здания, демонстрируют беспорядок, перевернутую мебель и нетронутые стулья. При этом бомбовый удар по зданию, если бы таковой случился, должен был нанести куда более сильные разрушения.

«Военные специалисты уже продемонстрировали фото воронки рядом со зданием, которая по всем признакам образовалась в результате взрыва заложенной в грунт мины», — добавил Небензя.

Он также указал, что сообщалось о 17 раненых в здании, но не говорилось ни об одном погибшем. В качестве доказательства предъявлялась фотография украинской блогерши Марианны Подгурской, которую снимал стрингер АР Евгений Малолетка.

«Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Нас возмущает гнусная, грязная кампания по очернению российских военных, которая обвиняет их в преднамеренных атаках на гражданские объекты», — резюмировал Небензя.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделение».

Комментируя слова Гутерриша, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что информация о мирных жителях, якобы подвергшихся удару в больнице Мариуполя, является фейком.