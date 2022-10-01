Небензя потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках» | 360°

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Небензя потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Постпред Небензя: расследование диверсии на «Северных потоках» не может проходить без РФ

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Расследование диверсии на «Северных потоках» могли бы вести Россия, ФРГ, Дания и Швеция, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Любое расследование без российской стороны повлекло бы сомнения в его объективности.

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании — прим. ред.) сторона», — привело РИА «Новости» слова российского постпреда при ООН.

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Небензя также отметил, что если кто-то думает, что расследование этой ситуации можно провести без участия в нем России, «у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования».

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Отвечая на вопрос о том, кто будет проводить расследование, Небензя отметил, что это страны, в чьих территориальных водах произошла эта диверсия — Дания и Швеция, а также Россия и Германия. Последняя, как отметил постпред, — главный выгодоприобретатель от этих трубопроводов.

«Не думаю, что ООН к этому как-то относится», — отметил Небензя, говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой организации.

Против газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» совершили преднамеренную диверсию, заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что американские власти намерены выяснить все обстоятельства.

Газопровод Северный поток — 2

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