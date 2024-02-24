Мир 24 февраля 2024, 02:04 Небензя поставил на место постпреда США за реплику про Навального Небензя указал постпреду США на гибель журналиста Лиры после ее слов о Навальном РИА «Новости»

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации обвинил США в бездействии в связи с гибелью на Украине американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таким образом дипломат отреагировал на заявление американского представителя Линды Томас-Гринфилд, которая упомянула о смерти Алексея Навального, умершего в тюрьме, как подчеркнул Небензя, «по естественным причинам».

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«А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Госдеп США подтвердил смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Перед кончиной он жаловался на пытки и избиения, а также вымогательство со стороны СБУ.