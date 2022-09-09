Небензя попросил США доказать, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи | 360°

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Небензя попросил США доказать, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи

Постпред при ООН Небензя попросил США доказать закупки Россией оружия у Ирана и КНДР

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал от дипломатов США и Великобритании предъявить доказательства того, что Москва закупает вооружение у Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Высокопоставленного российского дипломата привлекли «безапелляционные утверждения» США и Великобритании о якобы имевших место закупках Россией оружия у находящихся под западными санкциями стран.

«Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета безопасности», — подчеркнул Небензя.

Однако на вопрос представителя России западные дипломаты не ответили. Это в который раз доказывает безосновательность обвинений в адрес Москвы со стороны иностранных государств.

США

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