Мир 23 февраля 2024, 20:52 Небензя покинул заседание Генассамблеи ООН по украинскому вопросу Постпред России Небензя покинул заседание ГА ООН по «оккупированным территориям» РИА «Новости»

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Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН, на котором обсуждалась тема якобы «оккупированных» Россией территорий Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отметил российский дипломат, речь должна идти о регионах, которые вернулись в состав России. По его словам, такого понятия, как «оккупированные территории Украины», не существует.

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Российский представитель также подчеркнул, что Западу еще придется ответить за то, что он сделал с Украиной. Дипломат выразил сомнение в том, что страны, которые проигнорировали высказывания прежнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка о том, что в Донбассе проживают «нелюди», и президента Зеленского, назвавшего их «существами и особями», имеют право причислять себя к цивилизованным и демократическим государствам.

По окончании выступления Небензя в сопровождении Полянского покинул зал заседаний.

Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил страны Запада в стремлении создать однополярный мир. По его словам, для достижения этой цели они политизируют спецучреждения организации.