Мир 21 марта 2023, 00:31 Небензя пояснил, когда эвакуированные дети смогут вернуться на Украину Небензя: Россия вернет эвакуированных детей на Украину, когда там будет безопасно Unsplash

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Россия вернет домой детей, вывезенных из зоны конфликта, когда условия на Украине будут безопасными. Об этом на пресс-конференции заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда условия будут безопасными — конечно [вернем], почему нет?» — ответил Небензя на вопрос о возвращении детей на Украину.

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Украинских детей вывозили на территорию России из соображений безопасности, отметил постпред. Проблема «насильно вывезенных» детей сильно раздута, подчеркнул Небензя. Россия планирует пролить свет на эту ситуацию на неформальном заседании Совбеза ООН, которое пройдет ориентировочно 6 апреля.

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Небензя отметил, что мир на Украине наступит, когда нынешние киевские власти осознают реальность. Украинцам нужно перестать предлагать «беззубые» мирные планы и реально посмотреть на то, как складывается ситуация на поле боя. Только тогда Украина будет готова к серьезным переговорам, считает постпред России при ООН.