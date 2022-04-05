Небензя перечислил доказательства постановки видео из Бучи

Провокация в Буче имела постановочный характер. Свидетельств этому несколько — от видео мэра города Анатолия Федорчука, снятого 31 марта, до фотографий Жана Беленюка и кадров от Национальной гвардии Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого привело РИА «Новости», напомнил о выводе российских военных из ряда украинских регионов 30 марта. В том числе военнослужащие ВС РФ покинули Бучу.

«Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии», — отметил дипломат.

Небензя обратил внимание на тот факт, что Федорук «не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном». Предположить о том, что мэр Бучи попросту забыл о подобном, трудно. В кадре градоначальник выглядел счастливым и улыбался.

«Трудно представить, что он так себя ведет на фоне бойни на улицах», — подчеркнул российский постпред.

После восстановления над Бучей контроля ВСУ город посетил и украинский спортсмен и политик Жан Беленюк. На имеющихся фотографиях мужчина улыбался, о погибших и зверствах тоже не упоминал. На видео, снятом Нацгвардией Украины от 2 апреля, тел на улицах не видно.

Кадры с погибшими на городских дорогах, заметил Небензя, появились только 3 апреля. Распространенное по Сети видео постпред РФ при ООН назвал полным несоответствиями и откровенной ложью.