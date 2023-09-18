Мир 18 сентября 2023, 08:33 Небензя ответил на вопрос о переговорах России и США на полях ГА ООН Небензя: США не стали предлагать РФ встретиться на полях Генассамблеи ООН piqsels

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США не стали предлагать России встретиться на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом РИА «Новости» заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он добавил, что Россия в обязательном порядке рассмотрит предложение о встрече, если оно поступит со стороны США.

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«Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим — рассмотрим, как и все другие», — указал Небензя в ответ на вопрос о переговорах с американской стороной.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН будет проходить в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США Джо Байден предложит увеличить количество членов Совбеза. По мнению американского лидера, ООН должна быть «более инклюзивной и всеобъемлющей». Предполагается, что Белый дом сделает попытку включить в Совбез ООН Японию и Германию, чтобы ослабить влияние России и Китая.