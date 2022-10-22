Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги на заседании Совбеза ООН | 360°

Мир 22 октября 2022, 00:42 Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги на заседании Совбеза ООН Постпред РФ Небензя заявил, что не будет слушать постпреда Украины на заседании СБ ООН РИА "Новости"

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление украинского коллеги на заседании Совбеза. Его слова привел «ТАСС».

«Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима <…> и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — сказал Небензя.

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Политик объяснил свое нежелание присутствовать на выступлении постпреда Украины Сергея Кислицы его недавними сообщениями в Twitter. Небензя подчеркнул, что комментарии с его стороны в адрес российских дипломатов были крайне оскорбительными.

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Он добавил, что подобное поведение «отражает сегодняшнее состояние украинской дипломатии». И все это, по словам постпреда РФ, говорит о невозможности вести с Киевом цивилизованный диалог.