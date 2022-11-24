Мир 24 ноября 2022, 03:19 Небензя обвинил ПВО Украины в жертвах среди мирных жителей Постпред РФ при ООН Небензя возложил вину за жертвы среди мирных жителей на ПВО Украины РИА «Новости»

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ВСУ размещают системы ПВО в центре населенных пунктов, что приводит к жертвам среди мирного населения страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре», — сказал он во время своего выступления на срочном заседании Совбеза ООН по Украине.

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По словам Небензи, из-за действий украинских военных обломки ракет падают на те объекты, в которые Россия и не собиралась целиться. В качестве примера он привел ситуацию, когда части снарядов попали в жилые дома в Киеве и Ижгороде. Горожане сфотографировали их и выложили снимки в соцсети.

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«Оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», — подчеркнул постпред России при международной организации.

Он обратился к западным коллегам, отметив, что бездумная накачка Украины оружием приводит к гибели мирного населения. Причем жертвами становятся не только жители Донбасса, но и украинских населенных пунктов.