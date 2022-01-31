Небензя объяснил свой уход с заседания СБ ООН встречей с Гутерришем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности организации прямо перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы. Как сообщил RT, российский дипломат объяснил, что вынужден покинуть заседание из-за встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Небензя извинился перед участниками заседания и призвал не воспринимать его уход в качестве демарша перед выступлением представителя Украины.

«Я хочу извиниться перед членами совета и прошу не воспринимать мой уход как демарш… Я иду на встречу с Генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра», — заявил Небензя.

Совет Безопасности ООН собрался на заседание по требованию США. Главной темой обсуждения ядерных держав и 10 стран — непостоянных членов стала ситуация вокруг Украины. Заседание Совета Безопасности назначают путем голосования, против этого заседания выступили Россия и Китай, воздержались три государства, еще 10 поддержали предложение Вашингтона.

Василий Небензя назвал предложение американцев собрать внеочередное заседание Совета Безопасности провокацией. Он призвал не использовать трибуну для «реализации пропагандистских установок Запада». Дипломат подчеркнул, что США пытаются ввести в заблуждение весь мир по ситуации вокруг Украины.