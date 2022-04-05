Небензя объяснил небыстрое продвижение спецоперации на Украине

Россия не бьет по гражданским объектам, поэтому «продвигается на Украине не так быстро, как многие ждали», сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По словам Небензи, взрывы снарядов продолжают звучать потому, что только так можно принести мир в Донбасс.

«Другого способа, к сожалению, не осталось, после того как вы и ваши подчиненные категорически отказались выполнять Минские соглашения, приготовившись уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», — подчеркнул представитель РФ при ООН (его процитировал ТАСС).

Дипломат убежден, что страны Запада будут стремиться продлить конфликт на Украине, поставляя ей оружие и боеприпасы — в то же время им «на саму Украину наплевать», она остается для западных стран «пешкой в геополитической игре против России».