Мир 07 июня 2023, 01:18 Небензя назвал происшествие на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева Постпред РФ при ООН Небензя назвал атаку на Каховскую ГЭС немыслимым преступлением Киева РИА «Новости»

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Разрушение Каховской ГЭС стало результатом преступной деятельности Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации. Его слова привели «Известия».

«В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. <…> Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра», — сказал Небензя.

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Как предположил российский постпред при ООН, атака требовалась для перегруппировки ВСУ, а также для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Российская сторона, как отметил дипломат, уже фиксирует начало кампании по дезинформации о случившемся. Всю полноту ответственности Москва возлагает на украинские власти, а также их спонсоров и союзников, добавил Небензя. Также российская сторона призывает генсека ООН осудить подрыв дамбы.

Россия, как напомнил Небензя, уже пыталась привлечь внимание международного сообщества к угрозе, которой может подвергнуться Каховская ГЭС. Но эти предостережения не услышали.

ВСУ в ночь на 6 июня атаковали Каховскую ГЭС. Обстрелы разрушили часть гидроэлектростанции. Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские власти нанесли удар по плотине, чтобы отвести войска от Херсонского направления.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано возложил вину за произошедшее на Россию. Однако безосновательные обвинения раскритиковали. Пользователи Twitter назвали их «западной пропагандой».