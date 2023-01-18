Мир 18 января 2023, 01:35 Небензя назвал причину попадания ракеты в дом в Днепропетровске Постпред Небензя: украинские ПВО сбили российскую ракету над домом в Днепропетровске РИА «Новости»

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Российскую ракету подбила ПВО Украины в Днепропетровске, которая находилась в жилом квартале. Об этом постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский постпред напомнил, что никто из представителей Запада в Совбезе не стал озвучивать «истинную подоплеку произошедшего в Днепропетровске, о которой говорили официальные лица Украины».

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«Украинская установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом», — сказал Небензя.

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По его словам, если бы власти Украины соблюдали требования международного гуманитарного права, этого бы не произошло.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о своей отставке. Он отметил, что написал заявление об уходе с должности. Бывший советник заявил о том, что выпущенная ракета попала в жилой дом в Днепропетровске из-за работы системы украинской ПВО. Снаряд рухнул на подъезд жилого дома 14 января.