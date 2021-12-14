Небензя назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности

Россия выступает против принятия резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя. Его слова привело ТАСС.

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью. <...> Как мы уже говорили, для нас такой подход неприемлем», — сказал Небензя.

Резолюция была внесена на голосование в СБ ООН 13 декабря Ирландией и Нигерией. При этом документ не был окончательно согласован со всеми членам организации. В проекте резолюции особо указывается на то, что большое количество проблем в современном мире, связанных с безопасностью, вызваны изменениями климата. Поэтому в первую очередь следует бороться именно с этим.

РФ выступает против подобного обобщающего подхода и призывает мировое сообщество обратить внимание на конкретные проблемы.

Ранее Василий Небензя заявил о том, что Россия озабочена беспрецедентным за весь послевоенный период обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Причиной стали безответственные действия некоторых внешних сил. Он подчеркнул, что Россия, как один из гарантов Дейтонских соглашений, не останется безучастной к ситуации.