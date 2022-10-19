Небензя посчитал Косово главной угрозой безопасности на Балканах | 360°

Мир 19 октября 2022, 08:39 Небензя посчитал Косово главной угрозой безопасности на Балканах Представитель России в ООН Небензя: Косово — главная угроза безопасности на Балканах unsplash

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Главной проблемой в области безопасности на Балканах остается ситуация вокруг Косово. Международному сообществу следует уделить этой теме особое внимание. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, написал ТАСС.

«Косово остается главным очагом напряженности на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Ситуация с безопасностью в крае также неуклонно ухудшается, требуя пристального внимания со стороны международного сообщества и Совета Безопасности ООН», — сказал он во время выступления в Совете Безопасности всемирной организации.

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Дипломат напомнил, что с начала этого года в Косово произошло свыше 100 случаев нападений на сербов, их имущество, религиозные святыни и кладбище. Таких эпизодов оказалось почти в два раза большем, чем год назад. .

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Небензя добавил, что Косово запретило сербам использовать статусно-нейтральные автономера. Если они нарушат это требование, их транспорт могут забрать.

«В конце июля это решение Приштины вплотную приблизило ситуацию к горячей фазе и едва не привело к кровопролитию», — указал российский диппредставитель.

Он обратил внимание, что Косово продолжает требовать от западных стран новой военной помощи и «добивается размещения в крае еще одной американской базы, поставок комплексов радиоэлектронной борьбы и артиллерии с дальностью стрельбы свыше 10 километров». Ее военный бюджет Косово превысил в 2022 году 100 миллионов евро.

Ранее Небензя заявил, что открытое голосование по вопросу референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской, Херсонской областей к России в ООН являлось манипуляцией.