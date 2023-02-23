23 февраля 2023, 20:09
Небензя: «младоевропейцы» захотели расчленить Россию
Постпред РФ при ООН Небензя: Польша и страны Балтии хотят расчленить Россию
Польша и государства Балтии стремятся расчленить Россию. Таким мнением поделился постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.
Он сделал это заявление в рамках заседания Совета Безопасности всемирной организации. Мероприятие организовали по инициативе РФ и посвятили годовщине минских договоренностей.
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«[Страны — члены ОБСЕ] оказались заложниками бесчинствующих в своей русофобии поляков, прибалтов и других младоевропейцев, не скрывающих сегодня своих планов по расчленению России» — заявил Небензя.
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По его мнению, правительства этих государств мечтают завладеть природными ресурсами РФ.
В качестве доказательства правоты такой позиции постпред России при ООН привел недавнее заявление евродепутата из Польши Анны Фотыги. Небензя заявил, что та недавно опубликовала антироссийски настроенный манифест в издании Euractiv.
ОБСЕ
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