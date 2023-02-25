Мир 25 февраля 2023, 00:26 Небензя и Полянский не захотели слушать череду представителей ЕС по украинской тематике РИА «Новости»: Небензя и Полянский покинули зал перед выступлением 12 стран ЕС по Украине Unsplash

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули зал заседания Совета безопасности перед выступлением делегаций от 12 стран Евросоюза по украинской тематике. Об этом сообщило РИА «Новости».

На беспрецедентное количество спикеров на Совбезе ООН указал Небензя. Он заявил, что представители стран ЕС выступают с единственной позицией и это не добавит ценности дискуссии.

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«Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой „добавленной стоимости“ дискуссии не принесут», — заявил Небензя.

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Он добавил, что такой подход наносит удар репутации Совета безопасности ООН. После ухода российских дипломатов выступили глава евродипломатии Боррель, послы от Словакии и Румынии, предстоит выступить представителям еще порядка 10 стран.

Страны Запада выставляют Украину в роли «жертвы агрессии», при этом не упоминают, что эта страна бомбит Донбасс с 2014 года, отметил Небензя в своей речи на Совбезе ООН. Он заявил, что у Украины «руки по локоть в крови».

Западные политики пытаются превратить Совет Безопасности ООН в инструмент своих прихотей. Организация постоянно пренебрегает процедурами и практиками в угоду Западу, отметило РИА ФАН.