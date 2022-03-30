Небензя допустил ввоз оружия на Украину в машинах DHL с Запада

Россия допускает возможность, что вооружения могут ввозиться на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL и в машинах с медицинской символикой. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, из публикаций в Сети видно, что в руках бойцов ВСУ оказались «автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений».

«Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — привело РИА «Новости» слова российского постпреда при ООН, сказанные им на заседании СБ организации.

На заседании по гуманитарной ситуации на Украине Небензя заявил, что санкции западных стран, которые вводятся против России, оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Также постпред РФ при ООН подчеркнул, что российская сторона четко соблюдает свои международные обязательства.