Небензя посчитал, что Боррель «вконец потерял берега» | 360°

Мир 09 сентября 2022, 08:31 Поделиться Telegram

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Viber Небензя посчитал, что Боррель «вконец потерял берега» Постпред России при ООН Небензя: Боррель «вконец потерял дипломатические берега» РИА «Новости»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «вконец потерял дипломатические берега». Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, передало РИА «Новости».

Он отметил, что с момента госпереворота Украина для Запада превратилась из страны просто в пешку в геополитической войне с Россией.

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«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что „эта война будет выиграна на поле боя“», — напомнил Небензя.

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По мнению постпреда России при ООН, многие страны принялись играться с Украиной — Польша, Чехия, Прибалтика, Евросоюз, Великобритания, США и другие.

«В результате, как известно, президент [Украины Владимир] Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен», — сказал Небензя.

По его словам, таким образом украинский президент совершил фатальную для своего государства ошибку.

Ранее Небензя заявил, что ни о каком прорыве ВСУ в ходе «контрнаступления» не может быть и речи. Он напомнил, что земли в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель.

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