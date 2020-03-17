«Не звоните в 911 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага» — объявление от полиции в США
В Ньюпорте, штат Орегон, полиция обратилась к жителям с просьбой не беспокоить их из-за туалетной бумаги. Ажиотаж вокруг предмета гигиены связан с распространением коронавируса. Люди скупают все необходимое. Об этом написала «Газета.ru».
«Трудно поверить, что мы даже публикуем это. Не звоните в 911 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага. Вы выживете и без нашей помощи», — сказано в сообщении.
Американские полицейские поделились альтернативами туалетной бумаги. Например, можно использовать вымоченные в морской воде старые веревки и якорные тросы или стержни от кукурузных початков, листья растений.
Сотрудники полиции сообщили, что не привезут бумагу, если жители позвонят в 911. Они призвали людей быть более экономными.