«Трудно поверить, что мы даже публикуем это. Не звоните в 911 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага. Вы выживете и без нашей помощи», — сказано в сообщении.

Американские полицейские поделились альтернативами туалетной бумаги. Например, можно использовать вымоченные в морской воде старые веревки и якорные тросы или стержни от кукурузных початков, листья растений.

Сотрудники полиции сообщили, что не привезут бумагу, если жители позвонят в 911. Они призвали людей быть более экономными.