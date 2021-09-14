Зеленскому посоветовали не ждать Путина «у туалета»

Вероятность кулуарной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным допустили на одной из международных площадок. Украинскому главе посоветовали не ждать коллег «у туалета».

Украинский политолог Валентин Гайдай заявил, что украинская сторона сейчас заинтересована встречей Зеленского и Путина. Его слова привел Youtube-канал медиагруппы «Голос».

«Форум в Давосе, или Генассамблея ООН, или саммит Большой двадцатки <…> — это потенциальная возможность переговорить с сильными мира сего», — подчеркнул он.

Украине только выиграет, добавил он, если ее политикам не придется ждать других лидеров «у туалета». Такое происходило, когда президентом США стал Дональд Трамп.

«С ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета», — рассказал Гайдай, усомнившись в серьезности подобного поведения.

Ранее в Кремле отметили, что встреча Зеленского и Путина невозможна, если Украина собирается поднять на ней принадлежность Крыма.