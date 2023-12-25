Мир 25 декабря 2023, 20:34 «Не жадничайте». Путин пошутил насчет поставки куриных яиц из Белоруссии Путин в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в РФ куриные яйца Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко об обеспеченности Белоруссии продуктами собственного производства. Российский лидер призвал соседей «не жадничать» и поделиться куриными яйцами с Россией. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовали в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге в своем выступлении Лукашенко рассказал, что Белоруссия полностью покрывает внутренние потребности в зерне, мясе, молоке, овощах и куриных яйцах. На что российский лидер отреагировал с улыбкой.

Реклама

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — попросил Путин.

Лукашенко на ЕАЭС ответил на вопросы журналистов по поводу поставок российского ядерного оружия в Белоруссию. Он заявил, что «все на своих местах в хорошем состоянии».