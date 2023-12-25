25 декабря 2023, 20:34
«Не жадничайте». Путин пошутил насчет поставки куриных яиц из Белоруссии
Путин в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в РФ куриные яйца
Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко об обеспеченности Белоруссии продуктами собственного производства. Российский лидер призвал соседей «не жадничать» и поделиться куриными яйцами с Россией. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовали в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
На саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге в своем выступлении Лукашенко рассказал, что Белоруссия полностью покрывает внутренние потребности в зерне, мясе, молоке, овощах и куриных яйцах. На что российский лидер отреагировал с улыбкой.
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«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — попросил Путин.
Лукашенко на ЕАЭС ответил на вопросы журналистов по поводу поставок российского ядерного оружия в Белоруссию. Он заявил, что «все на своих местах в хорошем состоянии».
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